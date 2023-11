Il progetto "Senologia al Centro" arriva a Varese, dopo un primo anno di attività straordinaria che ha toccato il cuore di centinaia di donne in tutta Italia e si è affermato come un “faro luminoso” nella lotta contro il cancro al seno, sfiorando quasi un migliaio di visite gratuite effettuate nella Provincia di Varese.

Il progetto "Senologia al Centro" arriva a Varese, dopo un primo anno di attività straordinaria che ha toccato il cuore di centinaia di donne in tutta Italia e si è affermato come un “faro luminoso” nella lotta contro il cancro al seno, sfiorando quasi un migliaio di visite gratuite effettuate nella Provincia di Varese. È stato un percorso di dedizione, passione e, soprattutto, speranza, culminato in un traguardo che ha portato luce nella vita di molte.

L'avventura è iniziata a Busto Arsizio ed è cresciuta rapidamente, diventando un riferimento di speranza nella promozione della salute femminile attraverso la prevenzione, la consapevolezza e il sostegno. "Senologia al Centro" ha offerto servizi di monitoraggio, rilevazione, consulenze mediche durante le quali sono stati individuati casi sospetti, prontamente segnalati alla Breast Unit di riferimento.

Questo progetto è il risultato di una preziosa collaborazione tra il gruppo Gnodi, la LILT - Associazione Provinciale di Varese con il supporto di Mobile System S.r.l.

L'appuntamento di novembre, che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Monte Grappa, a Varese nei giorni 10, 11 e 12 prevede la presenza di un'unità di clinica mobile modulare di 45 mq composta da una zona d'accoglienza e due sale visite, una dotata di mammografo di ultima generazione e l'altra di ecografo.

Le operazioni di monitoraggio in piazza saranno implementate dalla presenza anche dell’unità mobile su gomma che generalmente il gruppo destina ad operazioni di Welfare o di noleggio. Il simbolico taglio del nastro inaugurale è fissato per sabato 11 novembre alle 11, con la partecipazione delle Autorità regionali, provinciali e locali.

L’importanza della prevenzione emerge dai dati che indicano che, in Italia, il carcinoma mammario rimane la neoplasia più frequentemente diagnosticata tra le donne, rappresentando circa il 30% di tutti i tumori maligni. Sebbene vi sia un leggero aumento delle nuove diagnosi, con circa 55.700 casi stimati nel 2022, è incoraggiante notare che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è stimata all'88%. La diagnosi precoce gioca un ruolo chiave in queste statistiche, portando a una guarigione nel 90% dei casi.

Per accedere alle prestazioni è richiesta la prenotazione da effettuare telefonicamente contattando il numero 366/9354656, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Si ringraziano le Aziende sostenitrici di questa tappa di Varese: Leonardo, Supermercati il Gigante, Allianz Bank Centro di Consulenza Finanziaria di Varese, Caielli e Ferrari, Divani & Divani, Montefusco, MHC, Confident Studi Dentistici, Remax Centro Immobiliare, Siderlaghi.

