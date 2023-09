Salvata una tartaruga sulla SS 336

Salvata lungo la statale 336 "dell'Aeroporto della Malpensa" da una squadra Anas una piccola tartaruga che si trovava al centro della carreggiata.

Salvata lungo la statale 336 "dell'Aeroporto della Malpensa" da una squadra Anas una piccola tartaruga che si trovava al centro della carreggiata e rischiava di essere investita dalle auto in transito. Durante la consueta attività di monitoraggio della rete stradale di competenza, in provincia di Varese, il sorvegliante Anas Salvatore Buondonno si è accorto della presenza della tartaruga ed ha provveduto subito ad occupare la corsia stradale con l’auto di servizio per proteggere l’animale. Il rettile è stato accompagnato da una parte all'altra della carreggiata e il sorvegliante si è assicurato che ritornasse nel suo habitat naturale, il fiume Ticino che costeggia la strada statale.

