Ortopedia e Traumatologia: nuovo direttore

La Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Saronno ha un nuovo direttore, il dottor Giuliano Salvatori del Prato. Laureatosi a pieni voti in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso l’Università degli Studi di Milano, il dott. Salvadori si è successivamente specializzato in Ortopedia e Traumatologia nel 1998. Ha prestato servizio in diverse pubbliche amministrazioni, dall’Azienda Ospedaliera di Treviglio all’Ospedale Sacco di Milano, presso il quale ha lavorato per 24 anni, svolgendo l’incarico di alta specializzazione di Dirigente Medico. Qui ha affinato tecniche chirurgiche ed esperienza clinica, in particolare in ambito chirurgico artroscopico del ginocchio e della spalla, oltre alla protesica del ginocchio. Nel corso della carriera, il dott. Salvadori si è anche specializzato in traumatologia dello sport ed ha sviluppato esperienze in ambito medico-legale, collaborando come consulente per il tribunale di Milano, realtà per la quale ha redatto perizie mediche in materia di responsabilità civile, infortunistica privata e responsabilità professionale. Al suo attivo vanta centinaia di interventi ortopedici, soprattutto nell’ambito della chirurgia del ginocchio e della traumatologia, nonché grande esperienza di gestione dell’attività di pronto soccorso. Ha frequentato, negli anni, master e corsi di super specializzazione, ed è coautore di svariati lavori scientifici e comunicazioni a congressi. E’ stato anche docente in numerosi corsi di specializzazione. L’ASST Valle Olona, quindi, si arricchisce di una figura professionale con esperienza pluriennale nel trattamento dei traumi di arti superiori e inferiori, inchiodamento endomidollare degli arti superiori e inferiori, solo per citare un’infinitesima parte delle vaste competenze proprie del direttore. “Sono orgoglioso dell’incarico assunto e mi pongo l’obiettivo di diventare, per il mio team, un importante e forte punto di riferimento”, sottolinea il dottor Giuliano Salvatori del Prato, Direttore di Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Saronno, “Dirigere questo reparto sarà per me una sfida, professionale e umana, che combatterò giorno dopo giorno insieme ai membri dell’équipe”. Il dottor Claudio Arici, Direttore Sanitario di ASST Valle Olona afferma: “L’affidamento dell’incarico al dott. Salvadori, stimato professionista, è un ulteriore passo avanti nel processo di rilancio del P.O. di Saronno, nosocomio che riveste una indiscussa importanza strategica per il territorio di riferimento. L’impegno di ASST Valle Olona prosegue quindi nel percorso di rafforzamento dell’Ospedale anche in termini di capacità di offerta sanitaria”.

