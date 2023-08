40° Raduno Internazionale dello Spazzacamino

Torna dal 31 agosto al 4 settembre e festeggia i primi 40 anni di vita il Raduno Internazionale dello Spazzacamino. L'edizione 2023 si preannuncia da record, sono infatti attesi nella loro patria d'origine oltre 1.200 spazzacamini per l'evento clou, la grandiosa ed emozionante sfilata di domenica 3 settembre a Santa Maria Maggiore. A patrocinare l'evento, quest'anno, anche il Ministero della Cultura, mentre Poste Italiane proporrà uno speciale annullo filatelico.

