Una serata con... la Luna!

Un appuntamento in ‘collaborazione’ con il satellite del pianeta Terra e le sue fasi: ‘Luna crescente’ è l’evento proposto dalla Biblioteca ‘Augusto Marinoni’ nel suo parco, all’interno del programma de ‘La Bella estate’ per mercoledì 26 luglio alle 21:30. La protagonista della serata, che mostrerà la sua metà destra illuminata, sarà esplorata artisticamente dal reading poetico ‘Miti di stelle’ a cura di Anna Lidia Molina di Radice Timbrica Teatro e dalle musiche eseguite da Angelo Torregrossa (tromba, flicorno e voce) e da Andrea de Santis (chitarra) e trattata scientificamente con l’osservazione guidata dagli astrofili dell’associazione Antares attraverso i loro telescopi. L’ingresso è libero e gratuito.

Si consiglia di portare con sé un telo da stendere sul prato.

