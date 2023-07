Futura: reparto centrali al completo con Furlan

Il terzo e ultimo tassello del reparto centrali della Futura Volley Giovani è un’altra punta di diamante, un nome di quelli che non ha bisogno di tante presentazioni, lei è Eleonora Furlan.

Il terzo e ultimo tassello del reparto centrali della Futura Volley Giovani è un’altra punta di diamante, un nome di quelli che non ha bisogno di tante presentazioni, lei è Eleonora Furlan. Centrale classe 1995, nata a Ponte di Piave il 10 Marzo, 188 cm di altezza, sbarca a Busto forte di un curriculum che recita della bellezza di dieci stagioni tra serie A1 e A2, oltre ad un palmares altrettanto ampio con una Coppa Italia di A2, una Supercoppa e dulcis in fundo anche il Mondiale per Club.

La centrale veneta muove i suoi primissimi passi nel mondo volley, vicino a casa, nelle giovanili del Pool Piave, con la cui casacca l’avventura dura fino alla serie B1 prima (stagione 2010/2011) ed alla B2 poi, nella stagione successiva. Il talento e le doti della giovane Eleonora non passano inosservate ed ecco arrivare subito le prime convocazioni in azzurro, dove con la nazionale juniores U18, conquista l’argento all’Europeo 2011 in Turchia, nella finale persa dalle azzurre proprio contro le padrone di casa. Il grande salto nel volley professionistico arriva nella stagione 2014/2015 con la chiamata irrinunciabile alla corte dell’Imoco Conegliano nella massima serie. Nelle quattro stagioni successive il passaggio in A2, nell’ordine con le maglie della Beng Rovigo, Sab Legnano, Marsala e poi da ultimo Trentino.

È proprio con quest’ultima casacca sulle spalle, la numero 12 della Delta Informatica, che arriva un’altra consacrazione con quattro anni consecutivi, culminati nella stagione 2019/2020 con la vittoria della Coppa Italia di categoria, oltre alla promozione in A1 e le successive due stagioni sempre nella massima serie. Nel campionato appena concluso, una duplice esperienza, da prima il ritorno di fiamma in casa delle pantere giallo-blu di Conegliano, con le quali si mette al collo Supercoppa e Mondiale per Club, prima di trasferirsi a metà stagione alla Megabox Vallefoglia.

I numeri non fanno altro che confermare l’identikit di una giocatrice completa, esperta, solida a muro ed efficace in attacco con la voglia, tanta tantissima, di vincere e arricchire sempre di più il suo palmares. Nel triennio 2017/2020, infatti, sono oltre 1.000 i muri, 672 punti realizzati nelle complessive 79 gare disputate. La veneta va dunque ad aggiungersi alla coppia Rebora-Tonello andando a formare un reparto centrali davvero di altissimo livello, pronto a trascinare la squadra verso obiettivi di primissima fascia.

