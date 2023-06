In Val Formazza si celebra San Bernardo

Nel weekend del 17 e 18 giugno Formazza festeggerà il proprio patrono, San Bernardo, con le solenni celebrazioni alla presenza del Vescovo di Novara e con un trekking-processione sulla prima porzione del sentiero intitolato a Nicolao de Rodis-Baceno, la Via dell'Abate.

Nel weekend del 17 e 18 giugno Formazza festeggerà il proprio patrono, San Bernardo, con le solenni celebrazioni alla presenza del Vescovo di Novara e con un trekking-processione sulla prima porzione del sentiero intitolato a Nicolao de Rodis-Baceno, la Via dell'Abate. Il progetto voluto dai Comuni di Baceno, Premia e Formazza è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”.

