Macchi: 80 anni di scuola

Per celebrare il compleanno della scuola di Somma Lombardo è stata inaugurata una mostra in tre sezioni 'Ieri, oggi e domani', per ricordare ed immaginare una scuola sempre proiettata al futuro.

“Anche se piove, oggi per la scuola ‘Giorgio Macchi’ è una giornata di sole”. È così che Leonardo Mangiaricina, dirigente dell’istituto comprensivo ‘L. da Vinci’ di Somma, ha accolto sabato scorso scolari, insegnanti, genitori, ex alunni accorsi per la cerimonia organizzata per celebrare l’80esimo anniversario dell’inaugurazione della scuola ‘G. Macchi’.

Sono seguiti gli interventi del sindaco Stefano Bellaria, dell’assessore Donata Valenti, dell’ex

dirigente Giuseppe Lapira e di Luisella Gandini in rappresentanza delle maestre pensionate.

È stato poi il momento dei bambini che hanno cantato l’inno composto espressamente per

l’occasione e la premiazione della classe che ha vinto il concorso per la creazione del logo della scuola.

Una rappresentanza della ‘Associazione combattenti e reduci’ ha poi ricordato ufficialmente

Giorgio Macchi, giovane bersagliere caduto in Ucraina vicino a Zaporižžja nel 1941 e decorato con medaglia d’argento. Il sindaco Bellaria ha invitato i bambini a ripensare a questo nonno così coraggioso ogni qual volta si trovano in difficoltà davanti ad un compito impegnativo.

Si è quindi passati al taglio del nastro della mostra allestita nelle aule della scuola da insegnanti e vecchie maestre. La mostra si divide in tre sezioni: ‘Ieri’, ‘Oggi’ e ‘Domani’.

Nella sezione dedicata al passato hanno trovato spazio documenti, fotografie, vecchi sussidi

didattici. in quella dedicata al presente ha richiamato l’attenzione dei molti visitatori il plastico

realizzato dall’ex alunno Roberto Cova Manera e un video realizzato dagli alunni sotto la guida degli insegnanti relativo alle attività curriculari ed extracurricolari della scuola. Il filmato è stato mostrato un proiettore olografico che ha permesso di ottenere una visione 3D delle immagini. Nella sezione dedicata al futuro sono stati esposti gli scritti dei bambini invitati a descrivere “La scuola che vorrei...” ed è stato presentato il progetto dell’aula multimediale che diventerà operativa il prossimo anno. La parte storica della mostra verrà esposta in sala Oriana Fallaci, dal 30 maggio al 9 giugno p.v.

