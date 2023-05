Le nuove frontiere del biogas

Il webinar della camera di commercio illustrerà le principali novità in termini di energie rinnovabili a partire dalle acque reflue e dagli scarti industriali.

Recuperare energia dalle acque reflue e dalle biomasse di origine industriale è oggi possibile e permette di produrre biogas e biometano. Ma come ottimizzare questa gestione dei rifiuti e degli scarti industriali per migliorare l’efficienza energetica? Quali opportunità offre alle imprese l’attuale quadro normativo?

Se ne parlerà, grazie alla presenza di due esperti, durante il webinar gratuito ‘Recupero energetico da acque reflue e biomasse di origine industriale per la produzione di biogas/biometano’, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, martedì 23 maggio 2023, ore 10.00-12.30.

Il webinar ha l’obiettivo di informare sulle opportunità di recupero energetico in diversi settori offrendo esempi pratici che possano evidenziare come gli scarti di lavorazione, e in alcuni casi le acque reflue, possono costituire una risorsa da valorizzare.

Sul tema dello sviluppo sostenibile, compatibile quindi con la salvaguardia dell’ambiente, il recupero energetico da acque reflue e biomasse industriali permette l’ottimizzazione della gestione dei reflui/rifiuti e il miglioramento dell’efficienza energetica.

Oggi le aziende hanno tra gli obiettivi primari quelli di migliorare le performance ambientali, che passano anche attraverso la gestione delle acque reflue industriali e la gestione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione.

L’attuale quadro normativo, seppur incompleto, offre opportunità alle aziende per poter sviluppare progetti di recupero ed efficientamento. Tra le normative di riferimento si cita il Nuovo decreto Biometano, il FER 2 e il PNRR, che vanno nella direzione di un Approccio Circolare e Sostenibile.

Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese con sede legale o operativa nelle province di competenza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Enti e Amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di competenza. Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.milomb.camcom.it/ambiente, ambiente [at] mi [dot] camcom [dot] it, assistenza-specialistica-ambiente-ed-ecosostenibilità

