Aretè presenta lo spettacolo "Danza Libera", in scena lunedì 15 maggio alle 20.45 al Teatro Sociale di Busto Arsizio.

Aretè presenta lo spettacolo "Danza Libera", in scena lunedì 15 maggio alle 20.45 al Teatro Sociale di Busto Arsizio. La danza in ogni sua sfumatura sarà il filo conduttore della serata, che vedrà l’arte prestarsi a sostegno di una causa importante: la lotta contro la violenza sulla donna.

L’evento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio ed è sostenuto anche da alcuni sponsor: Experience Summer Camp e Ristorante Menzaghi. Tutti i proventi della serata verranno inoltre devoluti a supporto dell' associazione E.Va ODV., che dal 2011 si occupa della violenza di genere in ogni sua forma sul territorio.

Più di 70 piccoli e grandi artisti metteranno in scena uno spettacolo in due atti. Per gli amanti di tutù e scarpette da punta ecco la “Danza delle ore”, tratto dalla Gioconda di Ponchielli seguita dal folclore e dal ritmo della “Tarantella” napoletana fino al trionfo della femminilità di ispirazione newyorkese di “Who Cares?” di Gershwin. Segnaliamo a questo proposito la partecipazione straordinaria di Massimo Dalla Mora e Daniele Lucchetti, ballerini professionisti del Teatro alla Scala, che del nostro “Who Cares?” sono anche coreografi.

Ci saranno poi coreografie di: contemporaneo di ispirazione Pina Bausch, acrodance che fonde modern e acrobatica e hip hop con contaminazione street dance.

La ormai consolidata sezione Musical vedrà i nostri performers cimentarsi nel vivace “School of Rock” e in “9 to 5”, ironico ma incisivo quadro sulla difficile considerazione della donna nel mondo del lavoro (con la partecipazione di attori della Compagnia Teatrale di Sacconago).

La serata prevede anche alcuni interventi di ospiti che ci aiuteranno ad affrontare il tema centrale, a tratti scomodo, e a riflettere sull’importanza dello sport nella crescita individuale. Per informazioni vi invitiamo a contattare la segreteria di Aretè-Oltreladanza. (339/6910855/ info [at] arete-oltreladanza [dot] it).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!