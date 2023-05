L’attività di polizia stradale svolta dal comando di Legnano registra un deciso aumento nelle violazioni al codice della strada nei primi quattro mesi del 2023.

L’attività di polizia stradale svolta dal comando di Legnano registra un deciso aumento nelle violazioni al codice della strada nei primi quattro mesi del 2023. Sono in crescita quasi tutte le voci rispetto al 2022: le violazioni, 9mila 842 nel complesso, sono superiori del 24% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le violazioni più ricorrenti sono gli accessi alla ZTL (quasi 3mila); le soste regolamentate a pagamento o disco orario (intorno a 2mila 100); i divieti di sosta (1.500); i passaggi con il semaforo rosso (623); gli eccessi di velocità (154). Più che raddoppiate (+ 118%) le infrazioni per mancato uso della cintura di sicurezza, che sono passate dalle 97 dei primi quattro mesi del 2022 alle 212 del 2023. In aumento anche le infrazioni per la guida senza patente o con patente scaduta oppure revocata, che salgono del 36% passando da 11 a 15 accertamenti. Voce in calo sono le infrazioni per guida con il cellulare, che, con 127 accertamenti, diminuisce del 24%.

Anche se quantitativamente non figura nelle prime posizioni, appare però più significativa, per la costante tendenza alla crescita, la circolazione senza copertura assicurativa che, con oltre 90 violazioni, vale il 52% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando i casi si assestavano a 59. Numero contenuto, in termini assoluti, ma fenomeno da tenere sott’occhio è quello delle assicurazioni false: sei automobilisti, infatti, che avevano sottoscritto una polizza su siti web, sono, risultati, al controllo, vittime di frode.

Per questa ragione la Polizia locale raccomanda a chi volesse assicurare la propria autovettura per la Responsabilità Civile verso terzi ricorrendo a una delle tante proposte disponibili sul web di seguire alcuni consigli:

Consultare il Sito Internet dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, www.ivass.it, sezione consumatori alla voce “Quick links” e controllare:

– Registro Unico Intermediari

Inserendo il nominativo della persona fisica o della società, permette di verificare la reale esistenza di un’attività di intermediazione assicurativa, selezionando eventualmente se si tratta di agenti, broker o collaboratori.

– Elenco intermediari Unione Europea - Consente di verificare se si tratta di imprese estere autorizzate allo svolgimento dell’attività assicurativa in Italia.

– Elenco imprese non autorizzate

– Elenco avvisi casi di contraffazione

– Elenco siti web di intermediari assicurativi irregolari

Verificare nella barra di navigazione che il sito internet dell’assicurazione inizi con https e non solo con http.

La presenza della “s” garantisce la sicurezza tecnologica del sito. I siti internet o profili Facebook o di altri social network degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:

– dati identificativi dell’intermediario;

– indirizzo della sede, recapito telefonico e posta elettronica certificata (PEC);

– numero e data iscrizione al R.U.I. (Registro Unico Intermediari).

Fare attenzione alle offerte con un prezzo eccessivamente basso, fuori mercato e inferiore alla media delle polizze circolanti. Sul sito dell’IVASS, nella sezione consumatori, alla pagina Preventivatore Pubblico si accede a un servizio dove, inserendo la targa, è possibile ottenere una lista indicativa di preventivi per un contratto base di assicurazione R.C. Auto da parte delle principali compagnie presenti sul mercato nazionale.

Fare attenzione ai pagamenti. I pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società non iscritte negli elenchi pubblicati. In linea generale i pagamenti tracciati (ad es. bonifico bancario, bollettino postale, ecc.) sono indice di sicurezza.

Diffidare di chi propone l’invio della polizza mediante sistemi di messaggistica telefonica. Il sistema più diffuso per l’invio dei contratti online è mediante posta elettronica.

Prestare la massima attenzione al documento fornito dopo la stipula del contratto. La grafica della polizza riportante anche marchi o loghi associati a note compagnie assicurative non è garanzia dell’autenticità o della conformità.

Verificare l’esistenza della effettiva copertura della nuova polizza stipulata sul sito ilportaledellautomobilista.it alla voce “Servizi online” – “Verifica copertura RCA”.

Esistono anche una serie di App gratuite per la verifica della copertura assicurativa. A titolo di esempio, per i sistemi Android: Infotarga, Scanner Veicoli, Controllo Veicoli Free, Verifica RCA Italia, Veicolo, etc.; iOS per iPhone: Itarga, Targa Scan, Altolà, ecc...

L’IVASS mette anche a disposizione un Contact Center Consumatori, che risponde al numero verde 800 486661 da Lunedì a Venerdì orario 8,30-14,30

ATTENZIONE

Da ultimo bisogna ricordare che circolare con un veicolo che risulta privo dell’assicurazione comporta le sanzioni previste dall’art. 193 del codice della strada e il sequestro del veicolo, anche in caso di frode, poiché è dovere di colui che si mette alla guida verificare sempre l’idoneità del mezzo alla circolazione e le condizioni di sicurezza. Nel caso in cui il veicolo non coperto da assicurazione fosse coinvolto in un sinistro stradale, il proprietario del veicolo sarà tenuto a risarcire di tasca sua tutti gli eventuali danni provocati alle persone e alle cose.

