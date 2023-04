I ragazzi delle classi quinte elementari delle scuole di Cornaredo potranno vivere il 27 e 28 maggio un'esperienza di elevato valore formativo con la sezione locale del Gruppo.

Tutti a scuola di Protezione Civile. I ragazzi delle classi quinte elementari delle scuole di Cornaredo potranno vivere il 27 e 28 maggio un'esperienza di elevato valore formativo con la sezione locale del Gruppo. I volontari si metteranno infatti a loro disposizione per illustrare la vasta attività compiuta a tutela del territorio e il modo in cui avviene. Il campus prevede anche il pernottamento in tenda dei piccoli partecipanti alla scuola primaria di via don Sturzo: "I ragazzi - afferma la Protezione Civile in una nota - svolgeranno numerose attività utilizzando anche le nostre attrezzature". Le iscrizioni si ricevono in questi giorni fino all'esaurimento dei posti a disposizione.

