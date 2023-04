Una nuova palestra per la 'Manzoni'

Sarà realizzato un edificio collegato alla palestra esistente per gli allenamenti di ginnastica artistica.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento della palestra della scuola Manzoni. L’intervento, dell’importo di un milione 100mila euro sarà finanziato in parti eguali con risorse del PNRR e risorse proprie. I lavori si rendono necessari per l’insufficienza dello spazio; infatti oggi nella palestra, che è utilizzata il mattino dalle classi della scuola e il pomeriggio e la sera dai tesserati di una società di ginnastica, sono presenti attrezzi di notevole ingombro, necessari all’attività di quest’ultima (parallele, travi e pedane), che non è possibile rimuovere dopo l’uso. Da qui la scelta di creare un altro ambiente – palestra per evitare la commistione d’uso. Sulla scelta progettuale l’amministrazione ha richiesto il parere del Coni in merito al rispetto degli aspetti normativi e prescrittivi ottenendo un riscontro favorevole. L’edificio che sarà costruito avrà una superficie pari a 350 metri quadrati, ampie superfici vetrate, ingresso indipendente e presenterà una composizione generale che riprende la palestra esistente.

“Con questo intervento andiamo a risolvere un problema storico della palestra Manzoni, ossia quello delle diverse esigenze degli utenti scolastici e della società sportiva di ginnastica – sottolinea Bianchi. Dal nostro insediamento siamo al lavoro sulle strutture sportive delle città per riqualificarle sotto il profilo funzionale e rigenerarle sotto quello energetico; in questo caso facciamo qualcosa in più accostando alla palestra esistente un nuovo ambiente che implementa e ammoderna la nostra dotazione strutturale sportiva e che assegna finalmente a scuola e società sportiva uno spazio adeguato al proprio uso”.

