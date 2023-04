Cordoglio per Renato Besana

L'Amministrazione comunale ha espresso, con un comunicato stampa, il proprio cordoglio per la morte di Renato Besana, giornalista, scrittore nonchè ex assessore a Palazzo Malinverni.

L' amministrazione comunale esprime il cordoglio per la morte dell’ex assessore Renato Besana, uomo competente e appassionato di cultura in tutte le sue espressioni; lo è stato nelle vesti di assessore della nostra Città, carica ricoperta dal 1993 al 1997, ma anche nella sua professione di giornalista e scrittore, con pubblicazioni come quelle su Felice Musazzi, e per il suo pluriennale impegno all’interno della giuria del Premio di poesia Città di Legnano Giuseppe Tirinnanzi. Alla moglie le più sentite condoglianze.

