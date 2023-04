La prevenzione in piazza

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) ha proposto, nel weekend dal 14 al 16 aprile a Saronno, una giornata di screening mammografici gratuiti grazie ad una clinica mobile proposta da mobile System.

Lo scorso 14-15-16 Aprile 2023 grazie ad una speciale struttura modulare proposta da Mobile System in p.zza libertà a Saronno, la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori associazione provinciale di Varese ha riacceso i riflettori della prevenzione con il progetto ‘Senologia al centro’ che è tornato in provincia di Varese dopo la tappa di Busto Arsizio questa volta a Saronno. Le prestazioni per la prevenzione del tumore al seno ha visto partecipi 124 donne alle quali sono state rese 90 prestazioni ecografiche e 33 mammografie. Da un punto di vista clinico, 1 paziente è stato rinviato ad approfondimento e 1 paziente è stata inviata alla Breast Unit di ASST Valle Olona. Le richieste di eccedenza delle visite senologiche non eseguite per esaurimento delle disponibilità degli orari sono state rinviate agli ambulatori di LILT di competenza.

Il presidente della associazione Varesina Ivanoe Pellerin ha dichiarato: “Grazie al progetto ‘Senologia al centro’, alla generosità del Gruppo Gnodi, degli sponsor e di tutti i volontari abbiamo riacceso l’importante luce della prevenzione portandola anche ad un target di età più giovane purtroppo oggi nuovo punto di riferimento di valutazione dell’incidenza delle patologie oncologiche. L’importante attività è stata svolta da una eccezionale squadra di lavoro con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Saronno e del Sindaco Augusto Airoldi, di ASST Valle Olona e U.O.C. della radiologia Dr. Giosuè Ceriani e del TSRM Dott. Luca Natale, il direttore socio sanitario di ASST Valle Olona Marino Dell’Acqua“.

Il direttore generale del Gruppo Gnodi, Irene Mesisca dichiara: “Senologia al centro a Saronno non sarebbe stata possibile senza il supporto delle aziende locali che hanno scelto di sostenere il progetto. Ringrazio Aurobindo e Enrico Cantù assicurazioni per il loro importante contributo. Nell’attesa di tornare con un nuovo appuntamento a Saronno, Senologia al centro continuerà il suo importante tour nazionale con nuove tappe fino a Dicembre con l’obiettivo di raggiungere sempre più un maggior numero di donne e comuni, anche i più inaccessibili.”

La Lilt Varesina non si ferma ed ha annunciato la sua prossima tappa di Senologia al centro per il mese di Maggio nei giorni 12-13-14 a Luino. Per info e prenotazioni si rimanda al sito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!