Ripartono i lavori per lo 'skatepark'

Dopo la battuta d’arresto, che nel mese di dicembre aveva visto sospendere le riprendono finalmente i cantieri per un nuovo parco giochi inclusivo, che ospiterà anche uno ‘skatepark’.

Uno spazio per giovani, ragazzi, famiglie. Inclusivo. Se negli scorsi mesi vi è stato qualche rallentamento dell’opera, ora è tempo di tornare ‘operativi’ per l’Amministrazione di Giuseppe Pignatiello. Ad impegnare gli uffici comunali è infatti la realizzazione del nuovo parco inclusivo, il cui piatto forte sarà lo skate park, chiesto fortemente dai ragazzi e che sorgerà tra le vie Forlanini e Gallarate. Dopo la battuta d’arresto, che nel mese di dicembre aveva visto sospendere le lavorazioni (a causa delle condizioni meteorologiche che avevano impedito la realizzazione dei getti), riprendono finalmente i cantieri. La durata complessiva dei lavori è stimata in 200 giorni, il tutto per un importo complessivo di 140mila euro (che verranno finanziati in parte - per l’80% - con fondi regionali e l’altra parte con fondi propri di bilancio - pari al 20%). “Ripartiranno a breve i lavori per il nuovo skate park. I lavori, invero, erano già cominciati. Si erano arenati ed ora è giunto il momento della ripresa vera e propria”, ha commentato soddisfatto il primo cittadino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!