"IED, l'ambasciatore dello stile lombardo"

"Il Campus sarà il luogo giusto per attrarre talenti provenienti dall'estero, creando quella contaminazione e quel valore aggiunto riconosciuto ai nostri Designer. Questo luogo sarà ambasciatore dello stile lombardo nel mondo".

"Sono certa che il futuro Campus di respiro internazionale dello IED, che sorgerà nell'area dell'ex Macello, a Milano, interamente dedicato, da un'istituzione privata, a design e creatività, diventerà uno dei più grandi poli di Alta Formazione a livello internazionale. Il Campus sarà il luogo giusto per attrarre talenti provenienti dall'estero, creando quella contaminazione e quel valore aggiunto riconosciuto ai nostri Designer. Questo luogo sarà ambasciatore dello stile lombardo nel mondo". Lo afferma l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, oggi in occasione dell'evento 'Eco-centrico', organizzato dallo IED per Il Salone del Mobile-Design Week all'interno di 'Alcova' l'area dove sorgerà il futuro campus dell'Istituto.

'Alcova' è un progetto espositivo, che da quattro anni, durante il 'Fuorisalone' presenta il meglio del design italiano ed internazionale ad un pubblico ampio proveniente da tutto il mondo.

"Bisogna sempre ricordare - aggiunge l'assessore Mazzali - il valore per Milano, per la Lombardia e per l'Italia dello IED l'Istituto Europeo di Design, una scuola, italiana di respiro internazionale, altamente professionalizzante in disegno di prodotto e d'interni, moda, arti visive e comunicazione. In 50 anni ha formato oltre 100.000 studenti con corsi post-diploma, master e specializzazioni. Da quelle aule vengono 'addestrati' i futuri imprenditori, professionisti del design e 'ambasciatori' del 'Made in Italy' nel mondo" conclude l'assessore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!