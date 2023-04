Un weekend vista Giro

Il weekend del 15 e 16 aprile a Cassano Magnago è stato animato da molte iniziative, tra cui i 'Mercatini di Primavera', che hanno acceso lo spirito cassanese per l'imminente arrivo del Giro d'Italia.

Il fine settimana appena trascorso ha visto un proliferare di eventi, patrocinati dal Comune, che ne ha riconosciuto l’altro valore sociale per la Comunità di Cassano Magnago.

Sì è partiti sabato 15 con l’esposizione di moto, trofei e cimeli ad opera del moto club Green Pistons a cui si sono aggiunte le foto storiche dei ciclisti cassanesi che hanno partecipato al Giro d’Italia a cura dell’associazione ‘S.C Cassanese Asd’ all’interno della caratteristica Villa Oliva presso il parco della Magana.

La giornata è stata coronata con una biciclettata, per le vie della Città in cui la richiesta per tutti era di portare un indumento rosa per richiamare il colore della maglia del futuro trionfatore del Giro di quest’anno.

L’intento di promuovere l’arrivo di tappa di sabato 20 maggio ha sicuramente riscosso l’interesse della popolazione vista l’alta partecipazione di famiglie con bambini, sportivi e giovani.

Domenica 16 aprile si sono tenuti invece i ‘Mercatini di Primavera’ organizzati dall’Associazione Scodinzoland che hanno colorato viale Rimembranze con gli innumerevoli colori della simpatia, della condivisone e della socialità.

Questo evento, anch’esso collegato all’imminente arrivo della Tappa del Giro d’Italia, ha voluto porre l’attenzione sul ruolo attivo e proficuo che i nostri amici animali svolgono per l’uomo ogni giorno, non solo per l’affetto che donano ai padroni ma anche per l’assistenza alle persone in difficoltà.

Il gruppo comunale della Protezione Civile di Cassano invece ha utilizzato il divertimento educativo coinvolgendo i bambini in una simulazione (curata dal distaccamento della squadra antincendio boschivo della provincia di Varese) di salvaguardia del verde con lo spegnimento di fiammelle, disegnate sui cartoncini, attraverso la lancia del modulo antincendio per promuovere l’attenzione contro i comportamenti scorretti che potrebbero portare agli incendi nei boschi.

Nel pomeriggio il Cav. Danilo Francesco Guerini Rocco, Presidente dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, ha consegnato delle targhe all’Associazione Carabinieri in congedo, al gruppo degli Alpini e all’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Pietro Ottaviani per l’impegno profuso nell’organizzazione.

Alla giornata, a cui hanno partecipato oltre 2500 persone, erano presenti oltre 64 stand tra hobbisti, Associazioni di volontariato attive nel sostegno degli animali come Anima Meticcia, Un levriero per la vita e altre dedicate alle Persone come l’Avis di Cassano Magnago e l’Admo coadiuvate dalle realtà storiche cassanesi sempre in prima linea durante le manifestazioni pubbliche come l’Associazione Carabinieri in congedo, il gruppo comunale della Protezione Civile e il gruppo degli Alpini.

Giuseppe Di Napoli, Presidente di Scodinzoland, ha dichiarato: “I mercatini di primavera volevano porre l’attenzione sul ruolo centrale che gli animali d’affezione svolgono all’interno della nostra Comunità cittadina e dell’aiuto concreto che donano incondizionatamente ai loro padroni.

Abbiamo collegato le dimostrazioni e la raccolta del cibo per i trovatelli con la presenza di hobbisti ed Associazioni per includere il maggior numero di persone e favorire la più ampia partecipazione possibile.

Siamo orgogliosi di esserci inseriti negli eventi che accompagneranno la Città all’arrivo di Tappa per il ruolo che lo sport ricopre per i nostri giovani, per gli anziani e per tutti gli amatori.

Ringrazio tutti i Volontari che hanno contribuito ad organizzare ed animare la giornata, gli espositori, le associazioni e i visitatori che ci sono venuti a conoscere per la prima volta o che sono tornati per un saluto.”

Andrea Pisani, capogruppo della lista Poliseno – Ottaviani Sindaco, ha aggiunto: “È sempre un piacere partecipare agli eventi che coinvolgono proattivamente le svariate realtà Associative della Nostra Città, testimoniando la fattiva collaborazione del terzo settore per la valorizzazione del Territorio.

Siamo tutti uniti nel grande impegno condiviso dell’arrivo di Tappa del Giro d’Italia a Cassano Magnago che sarà una vetrina internazionale sia sportiva che culturale ed economica.

I nostri amici animali sono stati i protagonisti di un evento che ha coinvolto centinaia di persone, provenienti anche dai paesi confinanti, unite nell’amore per loro e desiderose di condividere dei piacevoli momenti in tranquillità e simpatia con le famiglie.

La presenza dell’Avis Cassanese e dell’Admo ha arricchito ulteriormente la qualità della proposta visto il loro costante impegno per propagare la cultura del dono disinteressato di sangue, plasma e midollo con gli innumerevoli effetti benefici che garantiscono alle persone che ne necessitano.

Ringrazio tutti i Volontari di Scodinzoland e di tutte le Associazioni Cittadine, tra cui gli amici della Protezione Civile, dei Carabinieri in congedo, degli Alpini e gli ospiti che insieme ai cittadini Cassanesi hanno contribuito a rendere straordinaria la giornata.”

