'Jannacci e dintorni' a Gallarate

Dopo il successo del debutto, torna in scena la Compagnia 'Entrata di Sicurezza' di Castellanza con il nuovo spettacolo 'Jannacci e dintorni', realizzato a dieci anni dalla scomparsa dell'autore. Un appuntamento organizzato dall'Associazione Assistenza Carcerati e Famiglie, in programma per sabato 15 aprile alle 21 presso il Teatro Nuovo di Via Leopardi 4 Gallarate (Madonna in Campagna); info 348/6916985.

L'associazione opera ormai da più di 35 anni con la presenza costante presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e si propone di aiutare con colloqui individuali le persone coinvolte nell'esperienza carceraria e loro famiglie, promuovendo la cultura dell'accoglienza e della solidarietà.

Si tratta di situazioni che si intersecano alla perfezione con i temi trattati dallo spettacolo della Compagnia che, con il nuovo "lavoro", pone proprio l'accento sul tema degli ultimi e degli emarginati affrontando tali argomenti con un pizzico di allegria e spensieratezza.

Ancora una volta Teatro e Solidarietà percorrono strade comuni e con l'unico obiettivo di essere al fianco di chi, anche oggi, vive ogni giorno la sofferenza.

