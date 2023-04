Il treno storico a caccia di uova

Con un successo da tutto esaurito, il treno storico ha inaugurato la nuova stagione festeggiando i papà ed è pronto a presentare la prossima edizione andando a caccia di uova lunedì 10 aprile.

Con un successo da tutto esaurito, il treno storico ha inaugurato la nuova stagione festeggiando i papà ed è pronto a presentare la prossima edizione andando a caccia di uova lunedì 10 aprile. I viaggi con il treno storico saranno proposti, come di consueto, con partenza alle 10 o alle 14.13 da Locarno-Muralto a destinazione di Camedo. Un viaggio ad una velocità massima di 40 km orari che permette ai passeggeri di godere del magnifico paesaggio delle Centovalli a bordo dell’antico convoglio. Un viaggio in un’atmosfera d’altri tempi che propone nuove emozioni ad ogni uscita. Lunedì 10 aprile sarà, quindi, proposta una divertente caccia alle uova, che sarà possibile sperimentare anche in caso di pioggia. Gli abili cacciatori e le abili cacciatrici saranno premiati con coniglietti di cioccolata, gentilmente offerti da Chocolat Stella. L’antico deposito treni di Camedo ospiterà, come da tradizione, artigiani e produttori locali: salumi e formaggi della Macelleria da la Val, liquori e marmellate di Elio’s, le prelibatezze dell’angolo bar gestito dall’Osteria Grütli e borsette e custodie di Jura Hubert. La prossima data da segnare in calendario è allora lunedì 10 aprile. I biglietti possono essere acquistati su biglietteria.ch o presso La Biglietteria FART (T. 091 751 87 31 - labiglietteria [at] centovalli [dot] ch).

