La 'biblioteca diffusa' in periferia

Le nuove iniziative della sede distaccata di Mazzafame.

Con il taglio del nastro della sede distaccata di Mazzafame, a Legnano la biblioteca si fa diffusa, aggiungendo alla storica sede centrale di via Cavour un punto nel quartiere periferico a ovest della città una “biblioteca di comunità”, ossia un luogo di incontro, scambio culturale e di socialità condivisa.

«La biblioteca diffusa è uno dei punti caratterizzanti del nostro programma elettorale -ricorda il sindaco Lorenzo Radice; per questo sono particolarmente soddisfatto dell’apertura di un servizio in un quartiere periferico che va valorizzandosi e che contribuisce a dare forma alla nostra idea di città policentrica. Grazie alla vicinanza al Centro sociale Pertini e al Centro di aggregazione giovani, come alle scuole Rodari e alla parrocchia, a Mazzafame si consolida un polo culturale e sociale in grado di creare comunità. Mi piace sottolineare che questa apertura arrivi dopo due sole settimane da un altro importante taglio del nastro, quello della sede del CPIA nella scuola Cantù; il fatto che le prime due inaugurazioni di questa amministrazione riguardino una scuola e una biblioteca sono indicativi della nostra visione di città: mettere a disposizione strutture che creino occasioni di incontro e di crescita per tutti i nostri cittadini».

La biblioteca, collocata nello stabile che fino a qualche mese fa è stato sede della Casa del volontariato, si articola in due spazi, per una superficie complessiva di sessanta metri quadrati: un ambiente da quaranta metri quadrati ospiterà la reception per il servizio di prestito, i libri, le riviste, i tavoli per la consultazione, l’angolo per i bambini e la gaming zone; l’altro, da 20 metri quadrati, sarà saletta studio e dedicata ad attività laboratoriali. In biblioteca la navigazione internet sarà gratuita e garantita da un sistema wi-fi. La dotazione libraria della biblioteca di Mazzafame si aggirerà sui 600 volumi, che saranno periodicamente rinnovati, e organizzata in isole tematiche, dove saranno presenti, fra le altre, sezioni di narrativa, fantasy, romanzi storici, saggistica, hobbistica, viaggi, sport, benessere e libri per bambini. La biblioteca rientra nel circuito CSBNO beneficiando quindi di tutti i servizi messi a disposizione delle strutture aderenti e della possibilità di accedere al patrimonio librario e multimediale. Una particolare attenzione è stata posta nella scelta degli arredi, in stile moderno, chiamati a creare un ambiente confortevole dove sarà possibile svolgere più attività, ma anche socializzare. Le scaffalature per i libri, su ruote, quindi facilmente spostabili, rispondono a un’esigenza sentita in questo tipo di biblioteche: la possibilità di modificare lo spazio a seconda del bisogno. Nella bella stagione gli utenti della biblioteca potranno fruire anche degli spazi esterni all’edificio: il giardinetto lato strada, che sarà arredato fra qualche settimana, e la struttura a gradoni conformata come una piccola arena sul retro dell’immobile. La nuova biblioteca, oltre a svolgere la sua funzione culturale e aggregativa, risponderà anche, in una logica di prossimità, alle esigenze di cittadini meno avvezzi all’utilizzo della tecnologia: gli addetti alla biblioteca forniranno, infatti, già dalle prossime settimane, assistenza per l’accesso ai servizi comunali disponibili on line.

«L’inaugurazione della biblioteca di Mazzafame nasce nel segno della partecipazione -commenta Guido Bragato, assessore alla Cultura. Il ciclotrasporto di libri dalla sede centrale di via Cavour, organizzato grazie alla collaborazione con l’associazione RiCiclO, con i partecipanti impegnati simbolicamente a riempire di contenuti questi spazi, dà infatti un’indicazione chiara del compito che assegniamo alla biblioteca: promuovere, attorno a occasioni e proposte culturali, il coinvolgimento attivo e l’inclusione dei cittadini. E questo avviene sulla scia del lavoro fatto in questi mesi nella sede centrale con il progetto “Bibliocomunità”; un calendario di attività rivolte a un’utenza da zero a novantanove anni, che ha nella biblioteca e nella promozione della lettura i suoi cardini».

A stretto giro di posta i primi appuntamenti in programma nella biblioteca di Mazzafame: “Nonno, mi leggi una storia?” giovedì 13 aprile alle 17 (appuntamento che si ripeterà ogni giovedì) e la presentazione del libro di Giuditta Campello martedì 18 aprile, sempre alle 17, all’interno del ciclo di incontri “Storie da Pelledoca” in collaborazione con la libreria Ambarabà e la casa editrice Pelledoca.

A Mazzafame sarà sempre presente un bibliotecario, affiancato da due operatori del servizio civile. La biblioteca sarà aperta tutti i giorni da lunedì a sabato secondo questi orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14.30 - 18.45, martedì 9.30 – 13 e 14.30 18.45, sabato 9.30 – 13.00 e 14.30 - 18.00.

