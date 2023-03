Potenziato il bikesharing

Con l'arrivo di altre 50 bici elettriche che potranno essere parcheggiate in 160 punti ben precisi individuati in città, si potenzia a Varese l’offerta dei servizi di bikesharing e viene implementata ulteriormente la mobilità sostenibile cittadina.

Con l'arrivo di altre 50 bici elettriche che potranno essere parcheggiate in 160 punti ben precisi individuati in città, si potenzia a Varese l’offerta dei servizi di bikesharing e viene implementata ulteriormente la mobilità sostenibile cittadina. Il servizio del bikesharing diventa sempre più comodo e le bici potranno essere trovate, e poi lasciate, in zone ben precise che sono state individuate, in modo da rendere il servizio ben inserito in città nel pieno rispetto di luoghi e spazi comuni. Tutto questo andrà a favorire la possibilità di spostarsi comodamente in bicicletta elettrica anche a Varese.

