Sgomberate due persone nell'ex liceo

Gli agenti del nucleo Falchi della Polizia locale di Legnano hanno sorpreso due persone che occupavano abusivamente una delle stanze del piano superiore della casa del custode dell’ex liceo di via Verri.

Gli agenti del nucleo Falchi della Polizia locale di Legnano hanno sorpreso due persone che occupavano abusivamente una delle stanze del piano superiore della casa del custode dell’ex liceo di via Verri. Nel corso della perquisizione dei locali occupati, gli agenti hanno rinvenuto modiche quantità di hashish. I due uomini di nazionalità tunisina, di 24 e 26 anni, sono stati denunciati a piede libero per occupazione di immobili, violazione delle leggi sull’immigrazione e violazione del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti. L’intervento si colloca nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle aree dismesse che la Polizia Locale svolge con regolarità per contrastare le occupazioni abusive e lo spaccio di droga. "Con questo intervento trova conferma il lavoro costante di monitoraggio svolto dalla nostra Polizia locale nelle zone attenzionate del territorio e per cui arrivano segnalazioni da parte dei cittadini - commenta Anna Pavan, assessore al Benessere e sicurezza sociale - Gli agenti passano periodicamente nell’ex liceo di via Verri e fino a ieri non avevano mai trovato nessuno; l’occupazione riscontrata è, sulla base dei passaggi, recentissima ed è avvenuta questa settimana. Alla Polizia locale va il mio grazie perché è proprio la frequenza dei controlli a impedire che queste situazioni si radichino con conseguenze rischiose".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!