Secondo stop consecutivo per la Futura

La Futura incappa nel secondo passo falso consecutivo della pool promozione, uscendo sconfitta con un 0-3 nella sfida fondamentale dalla con la Omag San Giovanni in Marignano.

La Futura incappa nel secondo passo falso consecutivo della pool promozione, uscendo sconfitta con un 0-3 nella sfida fondamentale dalla con la Omag San Giovanni in Marignano. Uno stop che fa male alle biancorosse che si trovano costrette subito ad inseguire nella prima frazione in cui la squadra di casa aggredisce in battuta, attacca forte e difende, non lasciando spazi e soluzioni portandosi così subito un passo avanti. Pare cambiare la musica nella seconda frazione in cui le cocche sembrano mostrare la reazione tanto attesa e tengono il vantaggio fino al 14-17 poi cambia passo la Omag e inverte la rotta andando a prendersi, solo nel finale, il doppio vantaggio nel conto dei set. Con una montagna di fronte da scalare le biancorosse, nel terzo e ultimo, non vogliono mollare e sono brave a tenere vive le speranze fino alle ultime battute, ma non è abbastanza perché le “zie” con cattiveria e determinazione vanno a prendersi la vittoria finale. In casa Omag tre punti importanti per consolidare la terza piazza e vendicata dunque la sconfitta di coppa con una Perovic trascinatrice top scorer dell’incontro con 21 punti con 44%. Una sconfitta che pesa ora nell’economia della classifica e della corsa playoff per la Futura, con le biancorosse che si trovano ora al nono posto a cinque lunghezze dalla quinta piazza, ma al contempo tallonate da Martignacco vincitrice con un pesante 3-0 sul campo di Sassuolo. Si torna adesso nuovamente in campo per la sfida, lontana da casa, contro l’Ipag Montecchio.

