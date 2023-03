Sei ospedali lombardi tra i migliori al mondo

Tra i migliori 250 ospedali al mondo sei sono lombardi e tra i primi cinque italiani, quattro sono lombardi. È quanto emerge dalla classifica di Newsweek 2023.

Tra i migliori 250 ospedali al mondo sei sono lombardi e tra i primi cinque italiani, quattro sono lombardi. È quanto emerge dalla classifica di Newsweek 2023 che, nella classifica italiana, vede sul gradino più alto del podio il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (38°), seguito dall’Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (60°), dall’ospedale San Raffaele di Milano (64°), dall’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (89°), ospedale Policlinico San Matteo di Pavia (101°). In classifica anche l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (134° nel mondo e 8° in Italia) e gli Spedali Civili di Brescia (215° nel mondo e 11° in Italia).

