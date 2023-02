In maschera a Volandia

Per festeggiare la settimana più colorata e divertente dell’anno sabato 18 e domenica 19 Volandia ha deciso di fare un regalo a tutti i bimbi (dai 3 agli 11 anni) che si presenteranno in maschera al museo e potranno così visitarlo a prezzo ridotto, ovvero a soli 2 euro.

Per festeggiare la settimana più colorata e divertente dell’anno sabato 18 e domenica 19 Volandia ha deciso di fare un regalo a tutti i bimbi (dai 3 agli 11 anni) che si presenteranno in maschera al museo e potranno così visitarlo a prezzo ridotto, ovvero a soli 2 euro. I bambini potranno inoltre – nei pomeriggi di sabato e domenica - partecipare ai laboratori creativi organizzati dai volontari dell’Associazione Amici di Volandia, nella Sala Conferenze del museo, scegliendo fra “Aerei di Carta” e “Colori in Maschera” Durante il pomeriggio, per chi lo desidera, sfilata nel Corridoio Crest e a seguire chiacchiere offerte da Volandia a tutti i bambini. La domenica, ancora, apertura speciale del cockpit del de Havilland DH.100 Vampire: tutti potranno avvicinarsi con una scaletta e vedere da vicino l’interno del jet, ma non si potrà salire a bordo.

