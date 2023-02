Magenta in BIT

Dal 12 al 14 febbraio la città di Magenta torna ad esporre alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT con un proprio stand (presso Allianz MiCo – Fieramilano, Padiglione 3, D 21) sito di fronte alle Regioni Lombardia, Veneto e Sicilia.

Dal 12 al 14 febbraio la città di Magenta torna ad esporre alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT con un proprio stand (presso Allianz MiCo – Fieramilano, Padiglione 3, D 21) sito di fronte alle Regioni Lombardia, Veneto e Sicilia. Un ritorno, per il diciottesimo anno consecutivo, voluto dal Sindaco Luca Del Gobbo, che detiene oltre che della cultura le deleghe al turismo e marketing territoriale e che per primo volle portare e promuovere Magenta alla kermesse fieristica durante il suo primo mandato nel 2005. “Come allora, sono convinto che la valorizzazione dei punti di forza della città, attraverso una precisa strategia di ‘marketing territoriale’, sia un obiettivo da perseguire e centrale di una amministrazione. La nostra città, strategicamente vicina alla grande Milano, al polo-fieristico Rho-Pero, alle principali vie di comunicazione tra cui l’aeroporto internazionale di Malpensa, all’area Expo 2015 che si sta trasformando cambiando il volto di Milano, è in grado di offrire ai visitatori le bellezze ambientali, paesaggistiche ed architettoniche, i prodotti tipici del Parco del Ticino di cui è sede storica e i luoghi storici da cui ebbe inizio l’unità d’Italia. Una delle pagine più significative della storia di Magenta è proprio legata al Risorgimento Italiano. Ogni prima domenica di giugno, insieme a Pro Loco Magenta, rievochiamo la Battaglia del 4 giugno 1859 che ha aperto le porte alla liberazione di Milano”, spiega il sindaco Del Gobbo che tiene anche ad evidenziare il legame con il color magenta. “Dal 4 giugno 1859 la Città, la battaglia che qui si è combattuta e il color magenta sono uniti nello stesso nome. Tra le peculiarità della città c’è proprio il fatto di aver dato il nome ad un colore, fatto di grande suggestione perché il magenta è noto in tutto il mondo. A rafforzare la connessione inscindibile tra Città e colore, la scelta effettuata dalla multinazionale Pantone di celebrare il Viva Magenta come colore dell’anno 2023”. Ma Magenta è anche molto altro. La città è anche famosa nel mondo per Santa Gianna Beretta Molla, esempio di moglie, madre e medico che a Magenta ha vissuto la sua santità testimoniando i valori più profondi della cristianità, la sacralità della vita e l’importanza della famiglia. Magenta è anche conosciuta come “Città della musica” con l’Orchestra Città di Magenta creata dall’Associazione Totem, il Coro Civico, le tre storiche bande cittadine (Banda Civica, Banda 4 Giugno 1859, Corpo Musicale Santa Cecilia) e due di più recente costituzione (Corpo Musicale Pompieri di Magenta Armando Pumilia e Fanfara Alpina Piercarlo Cattaneo), la Fanfara dei Bersaglieri 'Nino Garavaglia', il Magenta Jazz Festival. La Città possiede un Teatro Lirico costruito nel 1904 quale luogo dove si esibivano e provavano i grandi cantanti lirici prima delle performance al Teatro Alla Scala di Milano e che è oggi la suggestiva cornice di una Stagione Musicale e di una Stagione Teatrale, grandi rassegne che hanno ormai imposto Magenta come città da cui partono interessanti proposte culturali per tutto l’hinterland milanese. “Nel 2023 celebreremo i 120 anni di fondazione della Basilica di San Martino, la seconda per grandezza dopo il Duomo di Milano nell’intera provincia. Insomma la storia, la vocazione musicale, il legame con il colore, la collocazione strategica, la vivacità culturale, il ricco tessuto associativo molto attivo fanno di Magenta una città dalle caratteristiche uniche, con una marcata connotazione identitaria dove le sue eccellenze e le sue peculiarità sono la perfetta sintesi dei valori passati, delle qualità del suo presente e della sua visione di futuro”, conclude il primo cittadino. Nei tre giorni di apertura di BIT (domenica per il pubblico, lunedì e martedì per gli operatori dalle 9.30 alle 18), verranno distribuiti materiale informativo e gadget e proiettati video promozionali della città.

