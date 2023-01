Il territorio di Varese si apre alle scuole

Tra storia, arte e natura le scuole vanno alla scoperta del territorio varesino attraverso i suoi siti Unesco, i luoghi della Via Francisca del Lucomagno e le testimonianze storiche della Grande Guerra.

Tra storia, arte e natura le scuole vanno alla scoperta del territorio varesino attraverso i suoi siti Unesco, i luoghi della Via Francisca del Lucomagno e le testimonianze storiche della Grande Guerra. È un viaggio gratuito per vivere direttamente i luoghi più affascinanti della provincia quello proposto da Archeologistics, impresa sociale varesina impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, e sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito del progetto “PIC Via Francisca e Siti Unesco”. Dal 15 febbraio al 10 marzo, sono tre gli appuntamenti - suddivisi su sei date - dedicati agli studenti e due gli incontri formativi riservati ai docenti e agli operatori didattici che permettono alle scuole di conoscere direttamente sul territorio i luoghi e i siti che testimoniano la storia della provincia, dalle epoche più antiche fino all’età contemporanea. I percorsi per gli alunni prevedono visite all’interno di musei ma anche e soprattutto camminate guidate e interessano due siti Unesco quali il Monte San Giorgio (7 e 8 marzo) e il Sacro Monte di Varese (9 e 10 marzo), e la Linea Cadorna nel territorio di Cassano Valcuvia (28 febbraio e 1° marzo). I webinar per i docenti riguardano invece “L'evoluzione geologica dell'area del Piambello, cosa dire e come dirlo! Consigli e trucchetti per raccontare la geologia del nostro territorio” (15 febbraio) e “Varese UNESCO - i siti del territorio, gli aggiornamenti scientifici, la ricerca in atto” (22 febbraio). I webinar per insegnanti sono proposti in partenariato con Proteus, associazione per la didattica ambientale e la divulgazione scientifica. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, sono richiesti i biglietti di ingresso a musei e centri documentali. Il programma per le scuole prevede il 28 febbraio e il 1° marzo l’escursione nei luoghi che conservano trincee e gallerie della Linea Cadorna, dal ridotto di San Giuseppe ai piedi del Monte San Martino, con ingresso al Centro Documentale di Cassano Valcuvia. Iniziativa dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Visita guidata gratuita, biglietto Centro Documentale: 1 euro a persona. Il 7 e l’8 marzo: visita guidata al Museo dei Fossili di Besano dove sono conservati i reperti ritrovati sul Monte San Giorgio e passeggiata verso il Rio Ponticelli, uno dei luoghi interessati dalle ricerche paleontologiche. Iniziativa dedicata alle scuole primarie. Visita guidata gratuita, biglietto di ingresso al Museo dei fossili 3 euro. Il 9 e 10 marzo: obiettivo Sacro Monte di Varese. Partendo da Velate, si ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio e di accesso a Santa Maria del Monte prima della costruzione del Viale delle Cappelle fino al borgo, con visita alla Cripta del Santuario. Iniziativa dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Visita guidata gratuita, biglietto di ingresso alla cripta: 3 euro. Prenotazioni su: bit.ly/PICvisitescuole. Il programma per i docenti e gli operatori didattici prevede mercoledì 15 febbraio alle 17 il webinar “L'evoluzione geologica dell'area del Piambello, cosa dire e come dirlo! Consigli e trucchetti per raccontare la geologia del nostro territorio”, a cura di Filippo Camerlenghi, Associazione Proteus; mercoledì 22 febbraio sempre alle 17 il webinar “Varese UNESCO - i siti del territorio, gli aggiornamenti scientifici, la ricerca in atto”, a cura di Archeologistics srl Impresa Sociale. Prenotazioni su: bit.ly/PICscuoladocenti. Per le scuole ci sono altre possibilità di visite gratuite anche al sito Unesco di Castelseprio e Monastero di Torba grazie al bando “I Longobardi in viaggio verso nuovi scenari” dell'Associazione Italia Langobardorum. Le visite guidate e le attività didattico formative potranno essere effettuate esclusivamente nel periodo dal 20 febbraio al 30 novembre. Le candidature vanno mandate entro e non oltre le ore 23 del 12 febbraio. Modulo di adesione su: bit.ly/visitegratuiteTorbaCastelseprio.

