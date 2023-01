"Rispetta la città"

Posizionate due transenne agli ingressi della galleria Cantù di Legnano per chiedere un comportamento rispettoso del luogo oggetto di atti di maleducazione e inciviltà.

Posizionate due transenne agli ingressi della galleria Cantù di Legnano per chiedere un comportamento rispettoso del luogo che, in questi anni, è stato oggetto di atti di maleducazione e inciviltà. L’amministrazione comunale ha accolto le tante segnalazioni pervenute da vari residenti e frequentatori della piazza e dalla Parrocchia di San Magno che lamentavano la situazione incresciosa creata nello spazio di passaggio dal comportamento di alcuni cittadini, specie in orario serale e notturno. Le transenne, che saranno posizionate in orario serale e notturno, sono ricoperte con striscioni per trasmettere il senso dell’operazione, il richiamo al rispetto di un luogo di passaggio e il tentativo di evitarne, quale estrema ratio, la chiusura, richiesta già pervenuta all’Amministrazione. "Si tratta di una misura che adottiamo in via sperimentale e temporanea con la speranza che possa dissuadere i comportamenti incivili - sottolinea il sindaco Radice - di chi abbandona rifiuti, bivacca, urina e soprattutto dei tanti proprietari di cani che evidentemente pensano che la galleria Cantù sia un luogo incontrollato. Sottolineo che la galleria è videosorvegliata ed è pulita dal servizio di igiene urbana: è un bene di tutti e deve essere, come tale, rispettato. In aggiunta, abbiamo posizionato le transenne per dare un segnale a chi utilizza in modo indebito questo spazio: il passo successivo, cui non vorremmo mai arrivare perché sarebbe una sconfitta per tutti, è la chiusura notturna della galleria. Siamo impegnati come amministrazione in azioni per la cura dei beni pubblici, strade, giardini e parchi, e non possiamo permettere che uno spazio centralissimo sia ridotto in modo inaccettabile per la mancanza di rispetto di qualcuno".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!