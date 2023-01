La campionessa di judo Ayumi Tanimoto a Busto

È il judo il primo sport con cui Busto Arsizio celebra il titolo di Città Europea dello Sport e lo fa nei migliori dei modi, ospitando, a cura della Pro Patria Judo, la due volte campionessa olimpica Ayumi Tanimoto.

È il judo il primo sport con cui Busto Arsizio celebra il titolo di Città Europea dello Sport e lo fa nei migliori dei modi, ospitando, a cura della Pro Patria Judo, la due volte campionessa olimpica Ayumi Tanimoto. Dopo la carriera sportiva, l’atleta si è dedicata all’insegnamento del judo presso la Komatsu, uno dei più prestigiosi club giapponesi e ha fatto parte del Comitato Olimpico per Tokyo 2020. Il programma prevede quattro allenamenti fra sabato 7 e domenica 8 gennaio, e un allenamento con i piccoli lunedi 9 gennaio presso la sede di via Settembrini. Un grande momento di sport e condivisione per tutto il judo nazionale: per l’occasione si sono già prenotati atleti dalla Sicilia e dal Veneto.

