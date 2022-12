'Il Gigante': 50 anni

"Un meritato riconoscimento a un'azienda lombarda che celebra 50 anni di attività e che, grazie alla tenacia e alla serietà del suo patron Giancarlo Panizza, continua a essere un punto di riferimento per la spesa di molte famiglie del nostro territorio".

"Un meritato riconoscimento a un'azienda lombarda che celebra 50 anni di attività e che, grazie alla tenacia e alla serietà del suo patron Giancarlo Panizza, continua a essere un punto di riferimento per la spesa di molte famiglie del nostro territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, celebrando i 50 anni di fondazione del gruppo della Grande Distribuzione 'Il Gigante', nato mezzo secolo fa a Sesto San Giovanni. Una realtà che opera prevalentemente in Lombardia, ma anche in Piemonte ed Emilia Romagna, con 20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati, oltre a diversi punti vendita dedicati alla cura degli animali, alla ristorazione e alla erogazione di carburante. Consegnando una medaglia che riproduce la 'Rosa Camuna' al consigliere d'amministrazione Giorgio Panizza, presente anche il sindaco Roberto Di Stefano, il governatore Fontana ha evidenziato come "nonostante la crisi, la Lombardia possa contare su realtà produttive come queste che, paradossalmente, cerca mano d'opera sia tra i giovani, sia tra il personale specializzato". Un concetto ribadito da Giancarlo Panizza: "Proprio così, siamo alla ricerca di personale tra i 20 e i 35 anni per iniziare un percorso lavorativo in vari ambiti del nostro settore. Cerchiamo anche personale specializzato come macellai, salumieri, panettieri, pasticcieri e cuochi. Trovare mano d'opera è tutt'altro che facile, anche per un'azienda come la nostra, nonostante possiamo testimoniare che tanti giovani da noi avviati al lavoro sono ancora parte integrante e fondamentale del nostro gruppo".

