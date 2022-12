"Influenza: quest'anno tanti casi"

Influenza, cosa sta succedendo? A spiegarlo è il professor Gian Vincenzo Zuccotti, direttore della Pediatria dell'Ospedale Buzzi di Milano e preside della facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano.

Influenza, cosa sta succedendo? A spiegarlo è il professor Gian Vincenzo Zuccotti, direttore della Pediatria dell'Ospedale Buzzi di Milano e preside della facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano. "Quest'anno a differenza dello scorso - afferma - stiamo assistendo a tantissimi casi. Ce lo aspettavamo perché l'Australia ci aveva 'avvisato' visto che da loro era arrivata prima raggiungendo livelli pre-pandemia. Da noi sta succedendo la stessa cosa. Stanno circolando molti virus di tipo 'A' di tipo 'B' e - fra i bimbi - anche molti virus sinciziali che spesso richiedono anche il ricovero con la somministrazione di ossigeno". LE RACCOMANDAZIONI - Da qui, dunque, alcuni importanti suggerimenti e raccomandazioni per mamme e famiglie. "Le complicanze - commenta Zuccotti - possono esserci anche se sono rare. La febbre può rimanere alta anche per più di 48 ore; se si protrae è bene consultare un pediatra.

Il virus sinciziale, invece, è diverso. Quando un bimbo di pochi mesi inizia a rifiutare il cibo e presenta una frequenza respiratoria accelerata, magari con respirazione addominale prominente e rientramenti, è urgente rivolgersi subito al Pronto soccorso". Il modo migliore per prevenire complicanze di questo tipo rimane la vaccinazione, molto indicata anche per i bambini a maggior ragione perché la somministrazione avviene con un semplice spray nasale. "È assolutamente consigliata - continua il professore - e proprio per questo abbiamo fatto una campagna mirata nelle scuole per verificare se il setting scolastico fosse quello più indicato per raggiungere il maggior numero possibile di bambini e ragazzi. Il vaccino già sperimentato da alcuni anni anche in diversi Paesi europei (nel Regno Unito in particolare), lo si usa da più di 10 anni. E' sicuro e può essere fatto praticamente da chiunque salvo casi specifici che i pediatri ben conoscono".

"Rinnovo dunque l'invito - conclude - a farlo anche se la stagione è già iniziata. Il virus influenzale, come detto, non è solo di un tipo quindi, grazie al vaccino, potremmo evitare che i bambini che hanno già preso un'influenza si infettino anche con quella forma che non hanno fatto. Dunque mi sento di insistere molto con le famiglie per ricordare l'importanza di questa forma di prevenzione a partire da chi ha patologie croniche che rischiano poi, quando si contrae l'influenza, di sviluppare complicanze severe. Anche sui bimbi sani, comunque, rimane una forte raccomandazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!