Viola, regina di Tik Tok

Con oltre 50 milioni di views nel 2022 e l’ideazione del format della canzone parlata VIOLA ha attirato l’attenzione di big della musica come Fedez.

La cantautrice VIOLA, seguitissima sui social, è tra i 20 artisti italiani con un maggior numero di visualizzazioni su TikTok Italia quest'anno.

VIOLA giunge a questo risultato dopo essere approdata sulla piattaforma social del momento due anni fa e si è imposta subito con il format della canzone parlata: quotidianamente l’artista condivide, piano e voce, riflessioni sulla vita quotidiana e sulla società, toccando vari temi sociali e politici, come i diritti civili, l’empowerment femminile, il mondo del lavoro, la salute mentale e le relazioni interpersonali.

Il format ha riscosso così tanto successo che ha attirato anche l’attenzione di big della musica italiana, come Fedez, che ha postato sul suo profilo un duetto col monologo di VIOLA relativo alla nota esibizione del cantante sul palco del Primo Maggio nel 2021.

Il profilo di VIOLA ha totalizzato 50 milioni di views nell'ultimo anno e quasi mezzo milione di follower: numeri impressionanti che le hanno permesso anche di approdare al mercato discografico con i brani “Se ti va” e “Nemico”, distribuiti da ADA Music Italy.

“Se ti va” nasce dall’incontro virtuale tra VIOLA e il produttore Marco Cavaliere, dopo la pubblicazione di una versione embrionale della canzone, diventata subito virale, che ha superato 2 milioni di visualizzazioni su TikTok. Una canzone scritta diverso tempo prima da VIOLA, che si scaglia con i pregiudizi e i luoghi comuni e proprio il successo crescente del pezzo sui social ha fatto sì che il produttore contattasse Viola e che la canzone venisse lanciata sul mercato discografico.

“Nemico”, invece, affronta il tema del fenomeno psicologico dell’autosabotaggio, ovvero il meccanismo di auto-critica personale e sul senso di rabbia nei confronti di se stessi, che le persone attuano quando si sentono insicure. È una lotta interiore, come se all’interno ci fosse una voce che continua a sminuire tutto, rendendo la persona il principale nemico di se stesso.

In questi mesi, VIOLA ha condiviso la sua storia e la sua esperienza anche all’interno di conferenze e diversi eventi, come ad esempio il TEDx di Vicenza al quale ha partecipato lo scorso anno e dove ha presentato per la prima volta dal vivo “Se ti va”. Inoltre, questa estate si è anche esibita su diversi palchi in tutta Italia.

VIOLA è una cantautrice nata a Roma e cresciuta a Latina. Nel 2017, si trasferisce a Modena per frequentare la facoltà di mediazione linguistica, studiando inglese, tedesco e russo. Attualmente sta studiando per la Laurea Magistrale, e ha da poco concluso un Erasmus in Austria; ma la sua grande passione è la musica, che coltiva sin da piccola. Autodidatta, ha sempre cantato e crescendo si è avvicinata allo studio del pianoforte. Inizia a scrivere e comporre le sue canzoni in cameretta, fino a quando non apre un profilo TikTok, dove ad aprile 2021 decide di pubblicare il video di una canzone scritta tempo prima contro i giudizi altrui e le persone che non accettano gli altri così come sono. Il video è diventato virale superando 2 milioni di visualizzazioni e VIOLA è stata contattata dal produttore Marco Cavaliere. È nato così “Se ti va”, il singolo di debutto di VIOLA, che continua a pubblicare su TikTok video di diverse sue canzoni utilizzando il format della canzone parlata. I temi principalmente affrontati dalla cantautrice riguardano le emozioni e le sensazioni comuni ai giovani di oggi, ma anche riflessioni su tematiche sociali importanti. Ad aprile 2022, VIOLA ha pubblicato il suo secondo singolo, “Nemico”, in cui affronta il fenomeno psicologico dell’autosabotaggio e in estate si è esibita su diversi palchi in tutta Italia. Appassionata anche di viaggi, VIOLA ha anche vissuto in Canada e in Germania.

