Buoni mobilità prorogati fino al 31 maggio

La giunta comunale di Legnano ha prorogato sino al 31 maggio 2023 la possibilità di maturare i buoni mobilità. La proroga della sperimentazione, che vuole sostenere la mobilità sostenibile e il commercio di vicinato, interessa lavoratori e studenti per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in bicicletta, monopattino, mezzi pubblici o a piedi e gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio. Restano invariate condizioni e modalità per aderire al programma: l’avviso pubblico per gli utenti è rivolto a lavoratori o studenti di età superiore a 16 anni che abitano o lavorano a Legnano e che si recano al lavoro a piedi, in monopattino o in bici. Questi, aderendo al programma, matureranno “buoni mobilità” sotto forma di “CO2 coin”, la moneta virtuale da spendere negli esercizi commerciali accreditati di Legnano entro il 30 giugno 2023. I km pedalati da ciascuno andranno ad arricchire il monte ore del proprio Comune o della propria contrada (per i legnanesi), in una sfida che premierà il Comune e la contrada più virtuosi. Gli utenti interessati dovranno accreditarsi registrandosi sulla app WECITY e attivarla durante ogni tragitto casa-lavoro e viceversa, per monitorare i km percorsi e maturare il credito. Il rimborso chilometrico per coloro che aderiranno al progetto sarà di 0,25 € per ogni km percorso in maniera sostenibile nel tragitto rilevato dalla app WECITY, con un tetto massimo giornaliero di 2 euro e mensile di 40 euro. Contemporaneamente all’avviso pubblico, l’amministrazione ha lanciato una manifestazione di interesse per l’accreditamento di esercizi commerciali di vendita al dettaglio per l’utilizzo negli stessi dei “buoni mobilità” maturati dagli utenti. I CO2 coin accumulati dai negozianti saranno convertiti ogni mese in euro e rimborsati sul proprio IBAN senza alcuna spesa a carico degli esercizi commerciali. Gli esercizi commerciali interessati dovranno accreditarsi - senza alcuna spesa - tramite registrazione sulla app WECITY e avranno la possibilità - senza costi - di proporre all’interno dell’app promozioni aggiuntive personalizzate. "Proroghiamo la misura dei buoni mobilità visto l’interesse crescente che questa iniziativa sta riscontrando in Città -commenta Monica Berna Nasca, assessore alla Quotidianità - In questo senso è stato importante aprire la partecipazione agli istituti superiori cittadini, che hanno aderito prontamente al programma. L’auspicio è che il numero di utenti e di commercianti che aderiscono all’iniziativa possa continuare a crescere, perché più km si percorrono in bicicletta, in monopattino o con i mezzi pubblici e più si sostengono i nostri esercizi di vicinato". Dal punto di vista numerico, a oggi gli utenti lavoratori sono 593 e, da maggio 2021, gli iscritti hanno percorso 157.535 i km, equivalenti a 23 tonnellate e 306 kg di CO2 non emessa. Fra gli studenti, a oggi, gli iscritti sono 375 iscritti: 68 mila 890 sono i chilometri percorsi per 6 tonnellate 538 kg di CO2 non emessa. Gli esercizi commerciali aderenti sono 45 e i soldi maturati pedalando sono 28mila 742 euro. L’iniziativa rientra nel progetto "L'Alto Milanese va in mobilità sostenibile".

