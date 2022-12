La tradizione dei mercatini di Natale è sentita in tutta la Lombardia. La manifestazione più nota è la fiera degli Oh Bej! Oh Bej a Milano, ma tanti gli appuntamenti.

La tradizione dei mercatini di Natale è sentita in tutta la Lombardia. La manifestazione più nota è la fiera degli Oh Bej! Oh Bej a Milano con cui da secoli si festeggia il patrono Sant'Ambrogio (7 dicembre), ma durante le feste molti centri della regione ospitano villaggi natalizi con bancarelle di prodotti tipici e artigianato tutti da scoprire.

GLI OH BEJ! OH BEJ

Antichissima la tradizionale fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!”, le cui origini risalgono al 1510. Per conquistare il favore della popolazione ambrosiana Giannetto Castiglione, emissario di Papa Pio IV a Milano, decise di festeggiare il 7 dicembre, giornata dedicata al patrono Ambrogio, distribuendo ai bambini pacchi con dolciumi e giocattoli. L'iniziativa ebbe un notevole successo e da allora diventò una fiera che ancor oggi richiama a Milano una gran folla di appassionati. Il mercatino degli Oh Bej Oh Bej 2022 si svolge nei dintorni del Castello Sforzesco - Parco Sempione (Piazza Castello) fino alla sera di sabato 10 dicembre, 290 bancarelle espongono prodotti di artigianato locale e alimentari, caldarroste, dolci, libri usati, quadri, fiori, giocattoli e addobbi natalizi. Per tutto il periodo delle feste da visitare anche il caratteristico mercatino in Piazza Duomo, i mercatino tra i grattacieli di Piazza Gae Aulenti e il villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli (Porta Venezia-Palestro), con la Casa di Babbo Natale, l’Albero giostra, il Mercatino degli Elfi e la grande pista di pattinaggio.

MERCATINI IN MONTAGNA

Particolarmente suggestivi i mercatini natalizi in montagna, presenti soprattutto in varie località della Valtellina e raggiungono anche le piste da sci. Da segnalare quello di Bormio dedicato soprattutto all'artigianato artistico e familiare, qui si scoprono diversi oggetti dal sapore natalizio frutto di creatività e abilità manuale, si visita dal 7 all'11 dicembre, dal 15 al 18 dicembre, dal 21 al 24 dicembre 2022 e dal 5 all'8 gennaio in Piazzale del Ginnasio. A Livigno, lungo via Ostaria, si ammirano i tradizionali mercatini di Natale tutti i giorni dal 25 novembre al 24 dicembre 2022, dalle 10.30 alle 18.30. In Aprica, in Piazza delle Sei Contrade, c'è il Villaggio di Natale, le caratteristiche casette in legno ospitano artigiani locali con le loro creazioni, dall'8 all'11 dicembre, 17-18 dicembre e dal 24 dicembre all'8 gennaio 2023 dalle 10 alle 19.

I MERCATINI A BERGAMO E CASTIONE DELLA PRESOLANA

Bergamo regala un calendario ricco di appuntamenti e coloratissime occasioni per scoprire sapori e creatività. Fino al 27 dicembre In Piazzale degli Alpini ci sono le tradizionali bancarelle in legno con specialità enogastronomiche, e di acquistare opere di artigianato locale, stoffe ricamate, bigiotteria e lavori in ceramica, vetro e legno, è presente anche anche una pista di pattinaggio, installazioni luminose e vari eventi, in collaborazione con i Mercatini natalizi di Brescia che, assieme a Bergamo, sarà Capitale della Cultura nel 2023. Tra gli appuntamenti più attesi in montagna c’è il villaggio natalizio di Castione della Presolana, aperto nei fine settimana fino al 18 dicembre, accanto a un'attenta selezione di 30 bancarelle con artigianato e specialità locali in cui si punta soprattutto sulla qualità, si può visitare il Villaggio di Natale diffuso con la Casa di Babbo Natale, la Magica pista dell'Elfo Buddy, il trenino della Presolana e spettacoli itineranti di musica, clown, animazione a tema.

I MERCATINI DEL GUSTO A CREMONA

Il centro storico di Cremona ospita un mercatino di Natale all'insegna del gusto, "Le Strade del gusto della Lombardia Christmas Edition" vede, nell’area tra Piazza Stradivari e Via Baldesio, una sessantina di bancarelle di artigianato natalizio e gustose specialità locali tra cui il Torrone, dolce simbolo della città, protagonista nelle vetrine di tutte le pasticcerie.

MERCATINI E MAGIC LIGHT FESTIVAL A COMO

L’atmosfera natalizia a Como è particolarmente suggestiva, il parco di Villa Erba a Cernobbio è infatti teatro del Magic Light Festival con illuminazioni creative e giochi di luce sugli edifici ad opera di artisti internazionali che creano scenari da fiaba. Il mercatino di Natale con le caratteristiche casette in legno (fino all'8 gennaio) si incontra tra Piazza Cavour e Via Plinio, ed è parte della manifestazione Como Città dei Balocchi che anima la città e e la vicina Cernobbio con un ricco calendario di eventi e animazioni a carattere natalizio per far sognare grandi e piccini.

I MERCATINI AL LAGO D'ISEO

Le luci natalizie dei mercatini scintillano anche a bordo lago. Sul Lago d’Iseo il centro di Sarnico (BS) ospita (fino all'8 gennaio 2023) la manifestazione Sarnico Magic Christmas con installazioni luminose tridimensionali. i tradizionali mercatini di Natale sul lungolago, la pista di pattinaggio in Piazza Besenzoni, in più ogni sabato e domenica va in scena l'animazione con Animatronix, personaggi tecnologici che si animano, ballano e cantano a ritmo di musica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!