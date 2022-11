"L'importante contributo di Umberto Veronesi"

"A 40 anni dallo studio sulla chirurgia conservativa del seno, ricordiamo Umberto Veronesi per quanto fatto a vantaggio della sanità lombarda e non solo". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"A 40 anni dallo studio sulla chirurgia conservativa del seno, ricordiamo Umberto Veronesi per quanto fatto a vantaggio della sanità lombarda e non solo". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento alla cerimonia organizzata a Palazzo Pirelli, per celebrare i 40 anni dallo studio della chirurgia conservativa del seno del professor Umberto Veronesi. "A lui che fu rivoluzionario in campo medico e scientifico - ha sottolineato il governatore - dobbiamo la concreta attuazione del principio cardine per la sanità lombarda, di complementarietà fra pubblica e privata, capace di esaltare il principio della libertà di scelta del cittadino, di generare una virtuosa competizione nell'assoluto beneficio dei pazienti e delle loro migliori condizioni di vita". "Per il territorio lombardo e per Regione Lombardia - ha concluso Fontana - l'innovazione e la ricerca costituiscono elementi centrali delle politiche sanitarie e non. Lo dimostriamo investendo ingenti risorse per l'acquisto di macchinari avanzati per cure sempre più performanti".

