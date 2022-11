Pannelli info mobilità

Sono stati installati e sono funzionanti cinque pannelli destinati alle comunicazioni relative al traffico e alla mobilità nel territorio del Comune di Legnano.

Sono stati installati e sono funzionanti cinque pannelli destinati alle comunicazioni relative al traffico e alla mobilità nel territorio del Comune di Legnano. Le posizioni, decise con il supporto della Polizia locale, sono agli ingressi della Città: Saronnese angolo Prealpi, via Novara dopo la rotatoria dell'ospedale, via per Inveruno dopo via Podgora, viale Cadorna dopo l'uscita dell'autostrada e via Sabotino dopo via Amalfi.

I pannelli rientrano fra le azioni del bando 'L’Altomilanese va in mobilità sostenibile'.

