Il ritorno di Rocco Hunt

È l’autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia, con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Dopo aver conquistato le classifiche estive con la hit “Caramello” ft. Elettra Lamborghini e Lola Indigo, ROCCO HUNT torna alle origini con il nuovo brano "A' VITA SENZ' E TE (ME FÀ PAURA)", fuori venerdì 4 novembre per Epic / Sony Music (https://Epic.lnk.to/Avitasenzete_Mefapaura)

In "A' vita senz' e te (Me fà paura)", Rocco Hunt racconta di un amore profondo e radicato che, seppur momentaneamente interrotto, non finisce mai. L'innamoramento rimane sempre forte e vivo, quando due anime sono intrecciate nulla le può dividere. L'uso del napoletano sottolinea il carattere intimo e personale del brano. Con questo brano Rocco continua il percorso iniziato con Stu core t’apparten.

Il brano è stato scritto dallo stesso Rocco ed è prodotto da Valerio Nazo.

ROCCO HUNT, oltre ad essere uno dei rapper più stimati del panorama italiano, è diventato negli ultimi anni il “Re Mida” delle hit estive, con oltre 25 dischi di PLATINO collezionati solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia, collaborazioni internazionali, oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta 2.3 miliardi di stream totali.

