Bimbo di 6 anni operato ai polmoni

All’ospedale Niguarda di Milano un bambino di 6 anni è stato operato per una grave malformazione polmonare congenita che non permetteva ai suoi polmoni e al suo cuore di funzionare correttamente.

All’ospedale Niguarda di Milano un bambino di 6 anni è stato operato per una grave malformazione polmonare congenita che non permetteva ai suoi polmoni e al suo cuore di funzionare correttamente. Il delicato intervento è stato effettuato con una tecnica mini invasiva, utilizzata solo in pochi centri italiani. La complessa procedura è stata condotta dalla equipe della Chirurgia Pediatrica di Niguarda insieme a Steven Rothenberg da Denver (USA), massimo esperto mondiale di Chirurgia Toracoscopica Pediatrica. Il trattamento di questo caso delicato ha segnato ufficialmente l’inizio di questo tipo di chirurgia nel blocco pediatrico di Niguarda.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!