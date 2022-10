Coldiretti alla Fiera Agricola di Abbiategrasso

Il mercato delle eccellenze agroalimentari a km zero, le degustazioni del cibo buono e sano delle campagne locali, l’agribar con i piatti contadini, i laboratori didattici e una grande esposizione di macchine e attrezzature agricole: nel prossimo fine settimana la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza sarà grande protagonista della Fiera Agricola regionale di Abbiategrasso.

Il mercato delle eccellenze agroalimentari a km zero, le degustazioni del cibo buono e sano delle campagne locali, l’agribar con i piatti contadini, i laboratori didattici e una grande esposizione di macchine e attrezzature agricole: nel prossimo fine settimana la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza sarà grande protagonista della Fiera Agricola regionale di Abbiategrasso. L’appuntamento con l’edizione numero 538 della storica rassegna dedicata al mondo dei campi è da sabato 15 a lunedì 17 ottobre, nel cuore della città. In particolare – spiega la Coldiretti interprovinciale – gli stand delle imprese agricole, l’area degustazioni e agribar e i laboratori si terranno nel cortile del Castello, che sabato 15 ottobre alle ore 10.30 ospiterà anche l’inaugurazione della Fiera alla presenza, fra gli altri, di: Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza; Cesare Francesco Nai, Sindaco del Comune di Abbiategrasso; rappresentanti delle istituzioni del territorio e di Regione Lombardia. Nel quadrilatero del Castello – precisa la Coldiretti – una quindicina di produttori agricoli proporrà ai consumatori – dalle 10 alle 18 nel weekend e nella mattinata di lunedì - ortaggi, frutta, miele, gelato di capra, salumi d’asino, confetture, riso, farine, vino Doc di San Colombano e agribirra. Due i laboratori organizzati sabato 15: alle ore 11 quello dedicato alla preparazione del pane e alle 17 la lezione del mastro birraio dell’azienda agricola La Morosina di Abbiategrasso. Domenica 16 ottobre, invece, dalle 15 alle 18 la fattoria didattica San Donato, sempre di Abbiategrasso, curerà per i piccoli visitatori della Fiera i laboratori sulle erbe aromatiche e quello sull’orto. Nelle tre giornate, l’agribar di Piazza Castello – conclude la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – proporrà piatti tipici della tradizione, a base di polenta, gorgonzola e salumi oltre alla classica “cassoeula” milanese, con verze e carne suina.

