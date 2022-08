Oltresaronnese: primo palo con luce a led

Nuova luce per Legnano. In via Machiavelli, nel quartiere Oltresaronnese, è stato, infatti, acceso il primo palo dell'illuminazione pubblica con una lampada a led.

Nuova luce per Legnano. In via Machiavelli, nel quartiere Oltresaronnese, è stato, infatti, acceso il primo palo dell'illuminazione pubblica con una lampada a led. La riqualificazione dell'illuminazione pubblica e la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a led proseguirà per i prossimi due anni procedendo dalle periferie al centro città, con i lavori rientrano nel partenariato pubblico privato tra Comune ed Enel X. L'illuminazione pubblica interamente a led abbatterà i consumi del 78%, pari a 1.300 tonnellate di anidride carbonica.

