Bicipolitana: completato il primo tratto della linea 3

Con la realizzazione della segnaletica orizzontale si è completato il primo tratto della Linea 3 della Bicipolitana nell’Oltresempione.

Con la realizzazione della segnaletica orizzontale si è completato il primo tratto della Linea 3 della Bicipolitana nell’Oltresempione. Il tratto in questione va dall’attraversamento di Corso Sempione tra via Macallè e via Canazza sino all’incrocio con via Colli di Sant’Erasmo e si sviluppa, fino all’ingresso del vecchio ospedale, in sede propria, per poi seguire il marciapiede che delimitava i parcheggi a spina di pesce che sono stati arretrati. "L’impegno dell’amministrazione per la Bicipolitana prosegue nella logica del collegamento dei tronchi di tracciato esistenti, ossia della realizzazione di quei tratti mancanti che, fino a oggi, hanno limitato la piena fruizione delle ciclabili - sottolinea l’assessore alla Mobilità, Marco Bianchi - In questo caso, abbiamo dato prosecuzione a una ciclabile che finiva contro un panettone al termine di via Macallè creando un attraversamento dedicato per le biciclette dal Centro all’Oltresempione e un percorso che porterà nel quartiere Canazza e che sarà realizzato a partire da fine agosto". Da sottolineare inoltre che, all’incrocio tra le vie Canazza e Colli di Sant’Erasmo, la segnaletica orizzontale presenta la prima “casa avanzata” tracciata sul territorio cittadino, ossia la linea di arresto più avanzata per le biciclette rispetto ai veicoli a motore agli incroci regolati da semaforo; una fascia che è contemplata dal Decreto Rilancio nell’ambito delle misure per la promozione della mobilità sostenibile. Quanto agli interventi di prosecuzione della Linea 3 che seguiranno, questi andranno in continuità con il tratto appena completato e riguarderanno la parte più alta della via Canazza, per proseguire sulle vie Amendola e Pasteur in direzione della periferia e sulle vie Chiesa e Comasina in direzione centro. Sempre tra fine agosto e inizio settembre si procederà a tracciare il prosieguo della Linea 1 della Bicipolitana che ora, per chi percorre la ciclabile di corso Italia in direzione centro, si interrompe all’altezza di largo Seprio. Gli interventi interesseranno la direttrice descritta dalle vie Verdi e Crispi, e, a seguire, la via Tirinnanzi, l’attraversamento del Sempione e via Foscolo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!