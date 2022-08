'Forsu': incontro con la prima firmataria della petizione

Si terrà all’inizio della prossima settimana l’incontro tra il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, e la proprietaria del Centro Ippico la Stella, prima firmataria della petizione presentata in Comune sulle emissioni odorose dell’impianto Forsu di via Novara.

Si terrà all’inizio della prossima settimana l’incontro tra il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, e la proprietaria del Centro Ippico la Stella, prima firmataria della petizione presentata in Comune sulle emissioni odorose dell’impianto Forsu di via Novara. "In questi giorni, a seguito delle segnalazioni che ci sono giunte, ci siamo fatti parte attiva per risolvere il problema degli odori avvertiti a Mazzafame e abbiamo incontrato Amga e Asja per capire quali interventi di contrasto fossero stati messi in atto – spiega Radice - Nel breve il rimedio è rappresentato dal nebulizzatore di enzimi anti odorigeni; strumento che, ci è stato spiegato, in pochi giorni dovrebbe abbattere la carica odorifera. A più lungo termine la soluzione progettuale cui si sta pensando è, invece, quella per l’aspirazione e filtrazione degli odori. Voglio esprimere il mio grazie a tutti i cittadini che ci stanno segnalando il problema: l’attenzione di cui stanno dando prova fa di loro delle vere e proprie sentinelle sul territorio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!