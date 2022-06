Fuorisalone: il design in 'Statale'

Un’esplorazione collettiva della rigenerazione è il tema della mostra negli spazi di via Festa del Perdono in occasione del Fuorisalone 2022.

Un’esplorazione collettiva della rigenerazione è il tema della mostra negli spazi di via Festa del Perdono in occasione del Fuorisalone 2022. La nuova estetica della sostenibilità, la natura in città, l’intelligenza artificiale per un design innovativo e un futuro nuovo attraverso un design consapevole, questi i valori che l’esposizione di quest’anno ha voluto portare alla ribalta, perseguendo l’obiettivo di stimolare nuove proposte progettuali, materiche e funzionali, in cui la sostenibilità è il valore per una nuova qualità della vita. Oltre 40 installazioni di una cinquantina di progettisti hanno quindi ridisegnato i classici chiostri dell’università statale di Milano: dagli archi fatti di libri a veri e proprio templi di sostenibilità, passando per le gondole, fino ai giochi di specchi e colonne.

