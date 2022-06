Sant'Erasmo: Gusmeri e Fedeli nel CdA

A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto della Fondazione Sant’Erasmo e dell’imminente scadenza del Consiglio d’Amministrazione, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha provveduto a nominare due dei cinque componenti del Cda: si tratta di Marina Gusmeri e di Alberto Fedeli, le uniche due candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblico emesso a maggio.

A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto della Fondazione Sant’Erasmo e dell’imminente scadenza del Consiglio d’Amministrazione, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha provveduto a nominare due dei cinque componenti del Cda: si tratta di Marina Gusmeri e di Alberto Fedeli, le uniche due candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblico emesso a maggio. La condizione posta dal nuovo Statuto è che uno dei due nominati abbia esperienza in enti non profit e del terzo settore con sede e/o operanti nel Comune di Legnano. "Il CdA della Fondazione potrà contare su due profili alti, con una conoscenza solida del terzo settore -sottolinea il sindaco. A entrambi rivolgo il mio augurio di buon lavoro a favore di una realtà, l’RSA Sant’Erasmo, che per la nostra comunità rappresenta una vera istituzione".

