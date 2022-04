Sfide tra contrade e alle Superiori

Sarà un maggio di sfide sulle due ruote, tra le contrade, tra i Comuni di appartenenza dei cittadini non legnanesi e tra gli istituti scolastici superiori di Legnano.

Sarà un maggio di sfide sulle due ruote, tra le contrade, tra i Comuni di appartenenza dei cittadini non legnanesi e tra gli istituti scolastici superiori di Legnano. Questa, come altre iniziative legate a 'L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile', il programma sperimentale per la mobilità dolce casa–scuola e casa–lavoro, è stata deliberata ieri dalla giunta e segna l’avvio della terza fase del progetto partito giusto un anno fa. Dall’1 maggio gli utenti (lavoratori e studenti dai 16 anni in su di legnano o che a Legnano lavorano e studiano) potranno iscriversi al progetto di mobilità sostenibile e si riapriranno i termini per gli esercizi commerciali, anche non legnanesi, per aderire. Fra le misure deliberate 'Bike to school', la sfida che riguarda gli istituti superiori per incentivare gli studenti ad andare a scuola a piedi, in bicicletta, in monopattino o con i mezzi pubblici, vedrà una competizione fra classi (cui potranno iscriversi gli studenti di tutte le età) con premi per le prime classificate. La graduatoria sarà stilata in base al risparmio di emissioni reali di CO2, con un diverso conteggio dei km percorsi con i mezzi pubblici rispetto a quelli a piedi o in bicicletta. La classifica individuale e a squadre sarà visibile in tempo reale sull’app, mentre le classifiche finali, individuale e a squadre, saranno inviate alla scuola dal gestore dell’app stessa. I premi, per un valore complessivo di 15mila euro, dovranno essere spesi nei negozi che hanno aderito alla manifestazione di interesse. Per questa sfida saranno validi non soltanto gli spostamenti casa-scuola e viceversa, ma anche quelli pomeridiani e che rientrano nella sfera del tempo libero degli studenti. La sfida nelle scuole partirà al momento dell’adesione dell’istituto e si concluderà con la fine delle lezioni. Questa sfida si aggiunge e non si sostituisce alla distribuzione di buoni mobilità agli studenti di età maggiore di 16 anni (per cui l’iscrizione è individuale e avviene attraverso l’app wecity). Sempre nella logica della competizione virtuosa per affermare stili di vita sostenibili l’1 maggio partirà a una sfida a km pedalati, per i cittadini legnanesi, fra le otto contrade, e per i non legnanesi che vengono in città per studiare o lavorare, fra i Comuni limitrofi. Gli utenti già iscritti dovranno verificare sull’app la correttezza dei dati sull’appartenenza territoriale alla contrada o al Comune di provenienza. I nuovi iscritti dovranno invece provvedere a inserire queste informazioni. Nella delibera la giunta, per allargare la platea di utenti aderenti e stimolare le buone pratiche, ha previsto la proroga della sperimentazione nella distribuzione dei buoni mobilità al 30 settembre, con possibilità di spendere i CO2 coin sino al 30 novembre. Alla fine di aprile il progetto dei buoni mobilità vede un totale di 400 iscritti per 73mila km pedalati, ossia 12 tonnellate di CO2 non emesse in 26mila 345 viaggi complessivi per circa 14mila euro maturati. Trentadue sono, al momento, gli esercizi che hanno aderito.

La delibera recepisce anche la proposta avanzata dalla società Wecity di adesione al progetto europeo EIT Mobility. Questa adesione, se finanziata, doterà le biciclette degli utenti del progetto di sensori che analizzeranno i dati ambientali in tempo reale realizzando un monitoraggio della qualità dell’aria in città.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!