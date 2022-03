Quarto Petstore 'targato' Il Gigante

Quarto Petstore 'Animali che passione' targato Il Gigante. Nella galleria del Centro Commerciale 'La Fornace' di Nizza Monferrato in provincia di Asti.

Quarto Petstore 'Animali che passione' targato Il Gigante. Nella galleria del Centro Commerciale 'La Fornace' di Nizza Monferrato in provincia di Asti nasce il nuovo spazio di 400mq interamente dedicato al mondo degli animali. Con oltre 8000 referenze in assortimento, dal comparto del food all’igiene all’accessoristica ai giochi, questo negozio proporrà referenze e prodotti anche di nicchia in risposta alle molteplici esigenze di tutti gli animali, con particolare attenzione ai cani e ai gatti.

Il taglio del nastro è affidato a Stefano Cammaroto, Responsabile del progetto per Il Gigante, che commenta: "Speriamo di uguagliare i buoni risultati dei nostri precedenti tre negozio inseriti nelle gallerie commerciali di Bellinzago Lombardo, Senago e Somma Lombardo. La passione e la professionalità dei nostri addetti alle vendite, la selezione qualitativa dei fornitori e dei prodotti, l’attenzione massima verso i nostri amici a quattro zampe sembra saranno senz’altro apprezzati dagli utenti del negozio".

La stessa professionalità e l’attenzione del personale adeguatamente formato sarà parte integrante di questa quarta apertura. 'Animali che passione' è il concept dedicato all’universo Pet di Selex Gruppo Commerciale. Nato dall’esperienza individuale di alcuni Soci, è oggi un network nazionale che sta riscuotendo notevole gradimento.

