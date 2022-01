'I Legnanesi': caso di positività; niente spettacolo

Un caso di positività all’interno della compagnia de 'I Legnanesi' e allora, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti e della tutela di artisti, tecnici e pubblico, lo spettacolo 'Non ci resta che ridere' previsto al Teatro Repower non potrà andare in scena nei giorni 5, 6 e 7 gennaio.

Un caso di positività all’interno della compagnia de 'I Legnanesi' e allora, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti e della tutela di artisti, tecnici e pubblico, lo spettacolo 'Non ci resta che ridere' previsto al Teatro Repower non potrà andare in scena nei giorni 5, 6 e 7 gennaio. Nei prossimi giorni seguirà un aggiornamento relativo alle repliche previste dall’8 gennaio in avanti, tramite organi di stampa, sito ufficiale, i canali social Facebook e Instagram. Lo staff del Teatro Repower, insieme alla compagnia de 'I Legnanesi', riprogrammeranno appena possibile gli spettacoli che non potranno andare in scena, per consentirne a tutti gli spettatori la visione. Per ogni informazione è attivo l’indirizzo mail info [at] teatrorepower [dot] com.

