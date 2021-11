Parcheggio Matteotti-Gilardelli con il telepass

Novità che fa rima con comodità, quella che da martedì 30 sarà introdotta nel parcheggio Matteotti/Gilardelli. Per agevolare ulteriormente gli utenti, infatti, AMGA consentirà il pagamento della sosta anche tramite telepass.

Novità che fa rima con comodità, quella che da martedì 30 sarà introdotta nel parcheggio Matteotti/Gilardelli. Per agevolare ulteriormente gli utenti, infatti, AMGA consentirà il pagamento della sosta anche tramite telepass. Un’opzione in più, dunque, che va ad aggiungersi alle altre possibilità già esistenti (monete, banconote, carte di credito e di debito), sempre nell’ottica di ridurre gli sprechi, risparmiare tempo prezioso ed evitare sanzioni. Chi non è cliente Telepass non dovrà preoccuparsi perché potrà continuare a pagare secondo la modalità consueta. Chi, invece, è provvisto di Telepass potrà utilizzarlo non solo per il pedaggio autostradale ma, appunto, anche per pagare la sosta nel parcheggio da 470 stalli che il centro di Legnano offre. Comodità, velocità, ma anche sicurezza: evitare di sostare in coda alle casse e di maneggiare denaro in contante sono vantaggi non da poco, in questo periodo di pandemia. Più nello specifico, per la sosta breve, senza abbonamento, chi è dotato di Telepass potrà usufruire del servizio accedendo unicamente dal varco di via Gilardelli, semplicemente giungendo in prossimità delle sbarre, che si alzeranno automaticamente (producendo il classico “beep” che sentiamo anche quando utilizziamo il Telepass in autostrada). All’uscita (da via Gilardelli così come da via Matteotti, senza distinzione), il conducente potrà leggere l’importo relativo alla sosta direttamente sulla colonnina e questo gli eviterà di perdere tempo alle casse; per la sosta con abbonamento, invece, chi è dotato di Telepass dovrà accedere esclusivamente dal varco di via Matteotti, al fine di scongiurare il doppio addebito del corrispettivo dovuto per la sosta che sarà, appunto, conteggiato per il tempo effettivamente fruito. Sarà importante non utilizzare il varco di via Gilardelli in ingresso, in quanto AMGA non potrà poi risarcire l’utente del doppio pagamento effettuato (trattandosi di un rapporto economico tra l’utente e la società Telepass S.p.A). Per l’uscita, invece, come già detto, potranno essere utilizzati indifferentemente entrambi i varchi.

