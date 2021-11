Chiusura alzaia

Con ordinanza del Presidente del Consorzio n. 27 del 26 novembre 2021 è stata disposta la chiusura al transito ciclopedonale e motorizzato (ad eccezione dei mezzi consortili) del tratto di alzaia (dal Km 22+000 sino al Km 28+500) in sponda destra idraulica del Naviglio Grande nei Comuni di Abbiategrasso, Vermezzo con Zelo e Gaggiano.

Con ordinanza del Presidente del Consorzio n. 27 del 26 novembre 2021 è stata disposta la chiusura al transito ciclopedonale e motorizzato (ad eccezione dei mezzi consortili) del tratto di alzaia (dal Km 22+000 sino al Km 28+500) in sponda destra idraulica del Naviglio Grande nei Comuni di Abbiategrasso, Vermezzo con Zelo e Gaggiano, nel milanese, per il periodo ricompreso tra il 29 novembre e il 1 dicembre (dalle 8 alle 16) al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di alcune indagini geognostiche richieste da ETVilloresi.

